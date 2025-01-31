Удмуртия. О привычках, способствующих преждевременному старению кожи, рассказала «Известиям» врач-косметолог и дерматолог Светлана Краснова.

По словам специалиста, высокое содержание углеводов и сахара в рационе нарушает структуру коллагена и эластина, что приводит к потере упругости кожи. Кромет того, на состояние кожи влияет потребление алкоголя и курение. Эти привычки ухудшают кровообращение, приводя к недостатку кислорода в коже, появлению купероза и отеков, что, в свою очередь, ускоряет старение.

Врач подчеркнула, что нехватка воды в организме приводит к обезвоживанию и замедлению метаболизма, что отрицательно сказывается на состоянии кожи. Рекомендуется употреблять 1,5–2 литра воды ежедневно для поддержания её здоровья..

Светлана Краснова отметила важность полноценного сна. Плохой сон способствует преждевременному старению кожи, не позволяя ей восстанавливаться после воздействия стресса. Засыпание до 22:00 может значительно улучшить общее состояние организма. Врач также рассказала, что сон с макияжем приводит к закупорке пор и образованию морщин.