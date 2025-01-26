Роспотребнадзор в Удмуртии не обнаружил превышения загрязняющих веществ у завода в селе Чур

Якшур-Бодья. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии в рамках рассмотрения обращения граждан провело отбор проб и исследования атмосферного воздуха в трёх точках на границе жилой застройки с наветренной стороны от нефтеперерабатывающего завода ООО «Квадрат-холдинг» в селе Чур Якшур-Бодьинского района республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пробы были взяты по адресам: ул. Чапаева, 34; ул. Зои Космодемьянской, 6 и 22. Отбор проб атмосферного воздуха проводился на содержание загрязняющих веществ: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, хлор, формальдегид, аммиак, соляная кислота.

По результатам лабораторных исследований превышения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено. Проведение контрольно-надзорного мероприятия Управлением продолжается.

Напомним, ранее селяне пожаловались на запах от нефтеперерабатывающего завода.