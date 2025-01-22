Почему по средам в соцсетях публикуют фото лягушек?

Удмуртия. Каждую среду в социальных сетях можно встретить выложенные фото лягушек, что связано с популярным мемом «Это среда, чуваки» (в оригинале «It is Wednesday, my dudes»). Разберёмся, откуда он пошёл.

Этот мем впервые появился на платформе микроблогов «Tumblr» 10 декабря (среда) 2014 года, когда пользователь kidpix2 опубликовал изображение злой щитоспинки (бесхвостое земноводное) с соответствующей подписью. Автор не объяснял, что это значит и что он имел в виду, сопроводив пост краткой подписью «Мем для среды».

Среда считается самым «недовольным» днем недели, когда люди уже устали от понедельника и вторника, но еще не дожили до пятницы. Это создает уникальную возможность для шуток. С каждым годом публикация изображений жаб становится традицией среди пользователей социальных сетей. Мем стал символом середины недели.

Лягушек теперь публикуют по средам, в ru-сегменте интернета принято слово «чуваки» писать через «ю».