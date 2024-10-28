Две команды из Ижевска вышли в финал Международного чемпионата по битве роботов

Ижевск. Удмуртия. Юные конструкторы из Ижевска попали в финал Международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

28 сентября в Москве состоялся первый отборочный этап соревнований. В нём участвовали 32 команды с машинами до 110 кг и 16 юношеских команд с мини-роботами до 1,5 кг. Удмуртию представляли две команды академии «Калашников» — «Механизаторы» и «Валькирии».

В дисциплине «Битва мини-роботов» «Механизаторы» со своим роботом «Рейнджером» одолели команду из Омска.

Второй отборочный этап прошёл 26 октября в Екатеринбурге. Здесь на арене бились роботы 48 команд из пяти стран и 19 регионов России. От Удмуртии участвовала команда «Шанс», также состоящая из учащихся академии «Калашников». Юноши выступали в дисциплине «Битва мини-роботов» для спортсменов от 10 до 17 лет.

Ижевские ребята бились с командой Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева. Отмечается, что бой был интенсивным и напряжённым, но робот «Жнец» одержал уверенную победу и вывел членов «Шанса» в финал.

Всего в финал прошли 16 команд — 8 юношеских и 8 взрослых. Теперь 23 ноября победители двух этапов сразятся друг с другом на московской ЦСКА Арене (6+).

«Успех ребят из Академии «Калашников» говорит сам за себя: технопарк продолжает традиции ижевской инженерной школы, которая всегда отличалась высоким уровнем подготовки специалистов», — заявил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.