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Две команды из Удмуртии сразятся в международной «Битве роботов»

10:35, 20 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Две команды из Удмуртии сразятся в международной «Битве роботов»
10:35, 20 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
380
0
#битва роботов\n#Удмуртия
Фото: Чемпионат «Битва роботов»
380
0

На чемпионате будут представлены роботы из России, Индии, Бразилии, Ирана, Беларуси и Китая.

Ижевск. Удмуртия. Две команды из Удмуртии попробуют себя на международном чемпионате «Битва роботов». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртской Республики.

«Битва роботов» — это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании роботов. Цель – нанести наибольший механический урон роботу противника.

На чемпионате предусмотрены две дисциплины: «битва роботов» для участников всех возрастов с роботом весом до 110 килограмм; «Битва мини-роботов» для участников 10-17 лет с роботом весом до 1,5 килограмм.

Удмуртию будут представлять «Валькирии» и «Механизаторы». Обе команды сформированы на базе Академии «Калашников».

Первый отборочный этап Чемпионата пройдет 28 сентября на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена» в Москве. Посмотреть прямую трансляцию можно будет в официальной группе «Вконтакте».

10:35, 20 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
380
0
#битва роботов\n#Удмуртия