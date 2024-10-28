Любители экстрима спрыгнули с трубы заброшенной ТЭЦ в Глазове

Глазов. Удмуртия. Любители роуп-джампинга собрались в Глазове, чтобы спрыгнуть с трубы заброшенной тепловой электростанции. Об этом сообщается в группе пермского клуба роуп-джампинга в соцсети «ВКонтакте».

Экстремалы из разных городов России побывали в Глазове с 4 по 6 октября. В эти дни они совершили несколько прыжков с 180-метровой башни заброшенной ТЭЦ. Отмечается, что это самый высокий техногенный объект в России, с которого можно осуществить роуп-джампинг.

К прыжкам допускались люди, которые уже имеют прыжковый опыт. Глубина свободного падения с этой башни составляет около 110 м. Эту дистанцию прыгуны преодолевают за 7 секунд.

«Было страшно… Нет, было очень страшно, труба великая и ужасная,но это было офигенно, это новые эмоции... Каждый раз удивляюсь, что можно получить что-то новое на прыжках!!!», — написала в своих соцсетях Iren Van («Ирен Ван»).

Кто-то каждый год прыгает с этой трубы, а кто-то приехал впервые. «Город Глазов, республика Удмуртия, новый для меня объект и очень знаковый в тусовке прыгунов с веревками, самая высокая труба (где именно прыгают) в РФ, внушительные 180 метров — MISSION COMPLETE! («Миссия выполнена»)», — заявил Александр Банников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «BacDaFucUp»