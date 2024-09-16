В Удмуртии планируют за осень высадить 1,4 млн саженцев

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии этой осенью планируют высадить 1,4 млн саженцев в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

«Предприятия по обработке древесины и производству изделий из дерева отгрузили за год продукции на 16,3 млрд рублей, а бумаги и бумажных изделий – на 4,3 млрд рублей», – добавляют в министерстве.

При этом, за 2023 год производство шпона для фанеры увеличилось на 23%, лесоматериалов хвойных пород – на 22%, лиственных – на 17%. На данный момент 6,8 тыс. человек заняты в лесоперерабатывающем комплексе Удмуртии.

Всё это приводит к тому, что объёмы вырубки лесов в несколько раз превышают объёмы их естественного восстановления.