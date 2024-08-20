Жителя Ижевска осудили за подделку удостоверения сотрудника ФСБ

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за подделку и сбыт служебного удостоверения сотрудника ФСБ. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Индустриальный райсуд Ижевска вынес приговор в отношении 34-летнего жителя, признанного виновным по части 2 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования и сбыт такого документа».

Суд установил, что фигурант не позднее 28 июля 2023 года через один из мессенджеров договорился с покупателем о подделке удостоверения сотрудника Федеральной службы безопасности на имя оперуполномоченного. После изготовления подделки подсудимый незаконно сбыл её за 10 000 рублей.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства. Учитывая все обстоятельства по делу, суд назначил «изготовителю» наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев с установлением ряда ограничений.

Напомним, ранее сообщалось, что заказчиком «ксивы чекиста» стал подозреваемый в мошенничестве особо крупного размера.