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В отношении ижевчанина, изготовившего поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, возбудили уголовное дело

12:00, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В отношении ижевчанина, изготовившего поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, возбудили уголовное дело
12:00, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
487
0
#УФСБ\n#Ижевск\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#подделка документов
Фото: ИА «Сусанин»
487
0

Заказчиком документа стал подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пресекли незаконную деятельность местного жителя, причастного к изготовлению и сбыту поддельного удостоверения сотрудника органа Госбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности МВД по республике возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что заказчиком фиктивного документа являлся житель Удмуртии, подозреваемый в мошенничестве особо крупного размера.

Ведется дальнейшее расследование.

12:00, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
487
0
#УФСБ\n#Ижевск\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#подделка документов