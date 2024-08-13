В отношении ижевчанина, изготовившего поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, возбудили уголовное дело

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пресекли незаконную деятельность местного жителя, причастного к изготовлению и сбыту поддельного удостоверения сотрудника органа Госбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности МВД по республике возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что заказчиком фиктивного документа являлся житель Удмуртии, подозреваемый в мошенничестве особо крупного размера.

Ведется дальнейшее расследование.