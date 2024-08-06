Физики Короленковского университета сняли на видео северное сияние над Глазовом

Глазов. Удмуртия. Физики Глазовского инженерно-педагогического университета имени В. Г. Короленко сняли северное сияние над Глазовом. Об этом в соцсетях рассказала ректор вуза Янина Чиговская-Назарова.

«В Короленковском университете много лет систематически ведутся астрономические наблюдения, выполняется фото- и видеосъёмка удивительных астрономических явлений. Иван Алексеевич Васильев, ведущий специалист кафедры физики и дидактики физики, всегда в курсе астрономических событий, которые можно наблюдать в окрестностях Глазова. Прошедшей ночью с 23:00 4 августа до 02:00 5 августа он осуществил съёмку полярного сияния», — написала Янина Александровна.

В полученном видеофильме снизу виден свет от города Глазова, а над ним — яркие всполохи и плывущие облака.