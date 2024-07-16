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Водолазы ищут на реке Кама в Удмуртии тело человека

18:10, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Водолазы ищут на реке Кама в Удмуртии тело человека
18:10, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1874
0
#Удмуртия\n#Кама\n#тело\n#поиск
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
1874
0

Местному жителю показалось, что он увидел в воде труп.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии 16 июля водолазы начали искать тело человека в реке Кама. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Ранее полиция сообщила в Поисково-спасательную службу региона, что во время рыбалки на реке Кама отдыхающий, возможно, увидел под водой тело человека. Специалистов попросили помочь найти тело по указанным координатам. 

Водолазы обследовали дно водоёма, но ничего не нашли. Полиция проводит проверку по факту обращения. 

18:10, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1874
0
#Удмуртия\n#Кама\n#тело\n#поиск