Водолазы ищут на реке Кама в Удмуртии тело человека

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии 16 июля водолазы начали искать тело человека в реке Кама. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Ранее полиция сообщила в Поисково-спасательную службу региона, что во время рыбалки на реке Кама отдыхающий, возможно, увидел под водой тело человека. Специалистов попросили помочь найти тело по указанным координатам.

Водолазы обследовали дно водоёма, но ничего не нашли. Полиция проводит проверку по факту обращения.