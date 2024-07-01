Служба гражданской защиты Удмуртии предположила, что в июле в регионе может произойти более 160 ЧС

Ижевск. Удмуртия. Служба гражданской защиты Удмуртии на основании статистических данных за период наблюдений с 2019 по 2023 года предположила число происшествий, которые могут произойти в июле.

Во время второго месяца лета ожидается 168 чрезвычайных ситуаций.

До 160 происшествий техногенного характера могут быть вызваны автомобильными авариями или авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Ожидается до 8 ЧС природного характера, которые будут вызваны сильным ветром, ухудшением видимости при осадках, высокой пожароопасностью лесов, сильными дождями и почвенной засухой.

Помимо этого, в июле могут произойти 19 происшествий на водных объектах. Предполагается, что они случатся из-за несоблюдения правил поведения на воде и недосмотра за детьми рядом с водоемами.

Возможно до пяти случаев, связанных с поиском потерявшихся людей.

Также не исключено возникновение двух неблагоприятных явлений, вызванных сильными дождями, высокой пожароопасностью, усилением ветра, засухой, туманом и явлениями, ухудшающими видимость.

Ожидается, что средняя температура воздуха в июле окажется в пределах +19 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра будет показывать +11…+16 градусов, а днём +16…+24 градуса. Предполагается, что за месяц выпадет 68–72 мм осадков.