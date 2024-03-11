На этой неделе в Удмуртию вернётся плюсовая температура

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 12 марта изменится характер погоды. В регион придёт потепление, а вместе с ним и снег. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Во вторник временами ожидается небольшой снег. В ночь на 12 марта столбики термометров опустятся до -10…-15 градусов, днём -2…-7. Слабый снег сохранится в отдельных районах и в среду. Дневные температуры достигнут нуля градусов.

Со второй половины недели начнётся потепление. Ночные температуры достигнут -1…-5 градусов, днём 14 марта ожидается -3…+1 градус. 15 марта потеплеет до 0…+3. Местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

15 марта усилится ветер, порывы которого достигнут 11-16 м/с.

Предварительный прогноз сообщает, что в выходные ветер ослабнет, температура воздуха существенно не изменятся. Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся.