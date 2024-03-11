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На этой неделе в Удмуртию вернётся плюсовая температура

13:00, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На этой неделе в Удмуртию вернётся плюсовая температура
13:00, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
1178
0

Местами по республике пройдёт мокрый снег.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 12 марта изменится характер погоды. В регион придёт потепление, а вместе с ним и снег. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Во вторник временами ожидается небольшой снег. В ночь на 12 марта столбики термометров опустятся до -10…-15 градусов, днём -2…-7. Слабый снег сохранится в отдельных районах и в среду. Дневные температуры достигнут нуля градусов.

Со второй половины недели начнётся потепление. Ночные температуры достигнут -1…-5 градусов, днём 14 марта ожидается -3…+1 градус. 15 марта потеплеет до 0…+3. Местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

15 марта усилится ветер, порывы которого достигнут 11-16 м/с.

Предварительный прогноз сообщает, что в выходные ветер ослабнет, температура воздуха существенно не изменятся. Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся. 

13:00, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода