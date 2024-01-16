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В Телеграме появился чат-бот, принимающий жалобы на состояние дорог Удмуртии

12:50, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Телеграме появился чат-бот, принимающий жалобы на состояние дорог Удмуртии
12:50, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
59
0
#дороги\n#Удмуртавтодорстрой\n#Телеграм
Фото: arzik2
59
0

Боту можно пожаловаться на ямы, упавшее на проезжую часть дерево и так далее.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создан чат-бот, в который можно отправлять жалобы на ненадлежащее состояние региональных дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Автовладельцы смогут сообщить боту об упавшем на дорогу дереве, выбоинах и ямах на проезжей части. Полученные сообщения поступят специалистам «Удмуртавтодорстрой», которые будут устранять аварийные дефекты в кратчайшие сроки.

Чтобы отправить жалобу, необходимо приложить фотографию проблемы и её геометку. Также нужно указать название дороги или её описать. После этого пользователю поступит уведомление о том, что его обращение зарегистрировано.

Для отправки сообщения необходимо открыть Телеграм и найти бота по адресу @UdmurtAvtodor_Bot.

Создание такого бота является значительным шагом к развитию институтов гражданского общества, отмечает руководитель компании «Удмуртавтодорстрой» Александр Синельников.

12:50, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
59
0
#дороги\n#Удмуртавтодорстрой\n#Телеграм