Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

На границе с Беларусью Польша возвела электронный барьер

15:45, 01 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На границе с Беларусью Польша возвела электронный барьер
15:45, 01 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Польша\n#камеры видеофиксации\n#граница
Фото: unsplash.com (Lianhao Qu)
82
0

Длина забора составляет более 200 км.

Польша. Польша на границе с Беларусью построила электронный барьер. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на PAP. 

Забор, оснащенный камерами видеонаблюдения и датчиками движения, протянулся на 206 км. Из-за ландшафта на последнем отрезке пока не хватает 150 м заграждения.

Пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская рассказала, что уже ведется запись всего, что происходит на границе. В результате камеры зафиксировали большое количество попыток нелегального пересечения границы.

С помощью забора пограничники планируют объективно оценить количество попыток проникновения в страну. Ранее без системы камер ночью было невозможно подсчитать количество нарушений границы. 

15:45, 01 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Польша\n#камеры видеофиксации\n#граница