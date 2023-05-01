На границе с Беларусью Польша возвела электронный барьер

Польша. Польша на границе с Беларусью построила электронный барьер. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на PAP.

Забор, оснащенный камерами видеонаблюдения и датчиками движения, протянулся на 206 км. Из-за ландшафта на последнем отрезке пока не хватает 150 м заграждения.

Пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская рассказала, что уже ведется запись всего, что происходит на границе. В результате камеры зафиксировали большое количество попыток нелегального пересечения границы.

С помощью забора пограничники планируют объективно оценить количество попыток проникновения в страну. Ранее без системы камер ночью было невозможно подсчитать количество нарушений границы.