Жители Ижевска могут отправить письмо в «космическом» конверте

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню космонавтики в Ижевске в почтовое обращение вышли марка, художественный маркированный конверт и специальный штемпель с переводной датой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Данная филателистическая продукция выпущена специально к 62-й годовщине первого полёта человека в космос и является уникальной.

На почтовой марке запечатлён образ космонавта работы победителя конкурса рисунка И. Мирошниченко. Маркированный конверт украшен российскими космическими кораблем и системами в полёте.

Из общего российского тиража конвертов в 700 тыс. экземпляров в почтовые отделения Удмуртии поступили 50 тыс. конвертов.

Знак почтовой оплаты на конверте литера А даёт возможность отправить письмо или открытку весом до 20 граммов в любой регион страны без дополнительных марок.

Вместе с конвертом по заказу регионального управления Почты России вышел штемпель с изображением многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч». На штемпеле есть переводная дата. Он будет доступен клиентам на постоянной основе.

«Уверен, что выпущенные в этом году конверты и памятный штемпель станут украшением коллекций как филателистов, так и поклонников истории космонавтики», — отметил региональный управляющий УФПС Удмуртии Сергей Колесов.

Поставить оттиск специального «космического» штемпеля ижевчане и гости столицы могут уже 12 апреля в центральном почтовом отделении Ижевска на Кирова, 116.

Акция продлится до 16 апреля 2023 года.