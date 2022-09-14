Житель Удмуртии получил 10 лет в колонии за убийство знакомой молотком

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор жителю Якшур-Бодьинского района, убившему собутыльницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В Якшур-Бодье 45-летний мужчина вместе со знакомой выпивали алкоголь. После распития спиртного между ними завязалась ссора, во время которой обвиняемый ударил женщину молотком по голове, а потом сдавил ее шею петлей из шнурка.

От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Злоумышленник закопал тело во дворе дома, где его нашли спустя некоторое время.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.