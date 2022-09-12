С полей Удмуртии уже собрали 87% зерна

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии собрали 812 743 т зерна, что составляет 87% от плана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Министерство предоставило данные на 9 сентября. Урожай 2021 года на аналогичную дату составил 494 477 т, что в 2 раза меньше результатов текущего года. Средняя урожайность — 27,8 ц/га — превышает прошлогоднюю на 58%.

Наилучшие результаты по сбору зерна показывает Можгинский район — 86 738 т, Алнашский — 79 614 т и Сарапульский — 70 140 т.

Уже собрано 78 366 га пшеницы, из которой намолотили 243 899 т. Также в регионе убрано 325 900 т ячменя, 118 500 т овса, 98 289 т озимой ржи и 7 178 т рапса.

Помимо этого специалисты убрали 90 т овощей открытого грунта и 6 085 т картофеля. С площади 3 270 га, что составляет только 46% засеянных территорий, убрали лен-долгунец.

В настоящий момент заготовлено 175 567 т — 112% сена, 1 255 896 т — 119% сенажа, 1 101 395 т — 68% силосной массы и 117 100 т — 89% соломы.

На такой урожай повлияли благоприятные погодные условия, льготные удобрения, качественные семена и труд сельхозпроизводителей.

Сейчас в республике на площади 57 842 га посеяны озимые культуры, что составляет 85% плана.