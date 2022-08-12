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Жителю Ярского района вынесли приговор за причинение увечья кошке

09:40, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
Жителю Ярского района вынесли приговор за причинение увечья кошке
09:40, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
613
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#суд\n#животные\n#жестокость
Фото: ru.freepik.com
613
0

Мужчина бросил животное в стенку сарая.

Яр. Удмуртия. В Ярском районе вынесли приговор местному жителю за жесткое обращение с животным. Мужчина нанес тяжелую травму кошке, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд установил, что злоумышленник поймал во дворе многоквартирного дома кошку, схватил ее за шею и с силой бросил животное в стену сарая. Четвероногое получило увечье.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье»). Подсудимого приговорили к ограничению свободы.

Добавим, максимальное наказание по указанное статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

09:40, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
613
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#суд\n#животные\n#жестокость