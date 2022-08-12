Жителю Ярского района вынесли приговор за причинение увечья кошке

Яр. Удмуртия. В Ярском районе вынесли приговор местному жителю за жесткое обращение с животным. Мужчина нанес тяжелую травму кошке, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд установил, что злоумышленник поймал во дворе многоквартирного дома кошку, схватил ее за шею и с силой бросил животное в стену сарая. Четвероногое получило увечье.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье»). Подсудимого приговорили к ограничению свободы.

Добавим, максимальное наказание по указанное статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.