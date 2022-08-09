Ещё один житель Удмуртии выиграл квартиру в лотерею

Ижевск. Удмуртия. Ещё один житель Удмуртии выиграл квартиру, купив лотерейный билет на почте. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила пресс-служба УФПС республики АО «Почта России». Денежный эквивалент выигранной квартиры — 4 млн рублей.

«Это уже третий лотерейный выигрыш в Удмуртии в этом году, который принёс его обладателю квартиру. Ещё один житель республики выиграл загородный дом. Кроме того, 17 жителей Удмуртии стали обладателями крупных лотерейных выигрышей от 21 965 до 420 000 рубле», — говорится в сообщении.

Отметим, что с 2014 года на территории России проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.