Кража барсетки с миллионом рублей в Ижевске и открытие выставки советских артефактов в Москве: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. К утру вторника ритм новой трудовой недели ощущается все четче, а лента новостей неизменно пополняется. Взглянем, о чем написали в СМИ и соцсетях в последние несколько часов.

На службу малой родине

Более 500 выпускников школ Удмуртии готовы начать врачебную карьеру в государственных и муниципальных клиниках республики. Столько заявлений на целевой набор поступило в Ижевскую медакадемию в нынешнюю приемную кампанию. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона

Напомним, в ИГМА в этом году открыто 392 бюджетных места по направлениям от Минздрава республики. «Среди программ специалитета самые популярные — «Лечебное дело» и «Педиатрия», в ординатуре — «Акушерство и гинекология», «Анестезиология и реанимация» и «Офтальмология». Молодые люди, прошедшие конкурс, будут учиться бесплатно и после окончания вуза начнут работать в тех больницах, где специалисты особенно нужны», - написал в своих соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Отметим, целевое направление гарантирует абитуриенту бесплатное обучение и трудоустройство. Договор с Минздравом подразумевает, что молодой врач должен отработать в городской или районной больнице не менее трех лет.

Верни награбленное в мозолистые руки

В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в краже 1 млн рублей. С заявлением о пропаже крупной наличности к правоохранителям обратился один из бизнесменов, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевший рассказал, что по рассеянности оставил барсетку с документами и деньгами на видном месте в магазине одежды, когда зашел в примерочную кабинку. Как показали позже записи с камер видеонаблюдения, вошедший следом мужчина заглянул внутрь сумочки и скрылся с похищенным.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 55-летний ижевчанин. Часть чужих средств он успел потратить, из похищенного миллиона у него осталось 250 тыс. рублей. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Понастольгируем по СССР

Уникальную экспозицию артефактов советской эпохи представят в Москве к 100-летию СССР. Выставка «Дом культуры СССР» откроется в Московском манеже 26 декабря 2022 года. Об этом «Известиям» рассказала генеральный директор государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова.

На экспозиции будут представлены экспонаты ведущих музеев бывших советских республик, в том числе из Третьяковской галереи, Музея архитектуры и других.

«Это масштабное размышление о наследии, которое нам оставил советский период, аутентичный срез культуры. Мы затронем все сферы: театр, кино, изобразительное и монументальное искусство, скульптура, литература... Получится история про большую единую страну, которая породила огромный художественный мир» — рассказала Галактионова.

Корею топит

Сильнейший за последние 80 лет ливень обрушился на столицу Южной Кореи. Как сообщает «Интерфакс», в Сеуле и пристоличных районах погибли 7 человек погибли и еще 6 считаются пропавшими без вести.

Вечером 8 августа на Сеул, а также расположенный к западу от столицы город Инчон и в провинции Кёнгидо, в час проливалось более 100 мм осадков. В сеульском районе Тонджакку за час выпало 141,5 мм воды. Это максимальный показатель с 1942 года.

Из-за проливных дождей было нарушено железнодорожное сообщение, затоплены несколько станций метро, перекрыто 80 участков дорог. Синоптики прогнозируют новые ливни в сеульской агломерации.