В Удмуртии простились с погибшими при защите Донбасса офицерами и рядовым

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отдали последние воинские почести трем военнослужащим, отдавшим жизни при защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

7 июля в Ижевске проводили в последний путь майора Олега Лямина. 11 июля в поселке Ува прошли похороны капитана Константина Кусова. В этот же день в Глазове простились с рядовым Данилой Ворончихиным.

Все трое до конца выполнили свой воинский долг и за героизм, проявленный в ходе спецоперации, представлены к награждению орденом Мужества посмертно.

Соболезнования родным погибших выразил глава Удмуртии Александр Бречалов. Семьи военнослужащих получают всю необходимую помощь и поддержку.