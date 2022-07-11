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В Удмуртии простились с погибшими при защите Донбасса офицерами и рядовым

17:50, 11 июля, 2022
Андрей Поносов
В Удмуртии простились с погибшими при защите Донбасса офицерами и рядовым
17:50, 11 июля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Донбасс\n#спецоперация\n#похороны\n#военные
Фото: ru.freepik.com
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Похороны прошли в Ижевске, Уве и Глазове.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отдали последние воинские почести трем военнослужащим, отдавшим жизни при защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

7 июля в Ижевске проводили в последний путь майора Олега Лямина. 11 июля в поселке Ува прошли похороны капитана Константина Кусова. В этот же день в Глазове простились с рядовым Данилой Ворончихиным.

Все трое до конца выполнили свой воинский долг и за героизм, проявленный в ходе спецоперации, представлены к награждению орденом Мужества посмертно.

Соболезнования родным погибших выразил глава Удмуртии Александр Бречалов. Семьи военнослужащих получают всю необходимую помощь и поддержку.

17:50, 11 июля, 2022
Андрей Поносов
381
0
#Удмуртия\n#Донбасс\n#спецоперация\n#похороны\n#военные