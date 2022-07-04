Тарифы на изготовление материалов предвыборной агитации от ИП Попов А. А.

Прайс-лист на выполнение работ (оказание услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах главы Удмуртской Республики, депутатов Государственного совета Удмуртской Республики седьмого созыва, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года.
Офсетная полноцветная печать (офсетная бумага 80 г/м2):
|
Формат
|
Цветность
|
Тираж/Цена (за 1 шт.)
|
1000 шт.
|
3000 шт.
|
5000 шт.
|
А5
|
4+0
|
4,90
|
3,60
|
2,20
|
4+4
|
5,80
|
4,40
|
2,80
|
А4
|
4+0
|
7,60
|
5,40
|
3,20
|
4+4
|
8,70
|
6,50
|
4,20
|
А3
|
4+0
|
12,90
|
9,20
|
5,50
|
4+4
|
14,80
|
11,00
|
7,20
Офсетная (ризографическая) черно-белая печать (офсетная бумага 80 г/м2):
|
Формат
|
Цветность
|
Тираж/Цена (за 1 шт.)
|
500 шт.
|
1000 шт.
|
А5
|
1+0
|
1,00
|
0,90
|
А4
|
2,00
|
1,80
|
А3
|
4,00
|
3,60
|
Газета А3 (газетная бумага)
|
1+1
|
4,90
|
4,00
Полноцветная печать на лазерном принтере (офсетная бумага 80 г/м2):
|
Формат
|
Цветность
|
Тираж/Цена (за 1 шт.)
|
1–50 шт.
|
51–100 шт.
|
от 101 шт.
|
А5
|
4+0
|
13,00
|
11,00
|
8,00
|
4+4
|
24,00
|
20,00
|
14,00
|
А4
|
4+0
|
25,00
|
20,00
|
15,00
|
4+4
|
47,00
|
37,00
|
27,00
|
А3
|
4+0
|
50,00
|
40,00
|
30,00
|
4+4
|
95,00
|
75,00
|
55,00
Широкоформатная печать:
|
Материал
|
Ед. изм.
|
Цена
|
Баннерная ткань, Китай, 280 г/м2
|
1 м2
|
450,00
|
Постерная бумага
|
300,00
|
Пленка самоклеящаяся
|
650,00
Сдача в аренду рекламных мест (биллборды, брандмауэры и т. д.) – от 1000 рублей за 1 кв. м.
Монтаж/демонтаж агитационного материала (баннеры, растяжки и пр.) – от 350 рублей за 1 кв. м.
Дизайнерские услуги – от 1500 рублей.
При отсутствии в прайс-листе требуемой позиции или при наличии дополнительных параметров изготовления, стоимость заказа рассчитывается индивидуально. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
ИП Попов Антон Александрович, ИНН 182800081380
тел.: +7 (34145) 5-33-39, e-mail: office@bigstudio.ru