Тарифы на изготовление материалов предвыборной агитации от ИП Попов А. А.

Офсетная полноцветная печать (офсетная бумага 80 г/м2):

Формат Цветность Тираж/Цена (за 1 шт.) 1000 шт. 3000 шт. 5000 шт. А5 4+0 4,90 3,60 2,20 4+4 5,80 4,40 2,80 А4 4+0 7,60 5,40 3,20 4+4 8,70 6,50 4,20 А3 4+0 12,90 9,20 5,50 4+4 14,80 11,00 7,20

Офсетная (ризографическая) черно-белая печать (офсетная бумага 80 г/м2):

Формат Цветность Тираж/Цена (за 1 шт.) 500 шт. 1000 шт. А5 1+0 1,00 0,90 А4 2,00 1,80 А3 4,00 3,60 Газета А3 (газетная бумага) 1+1 4,90 4,00

Полноцветная печать на лазерном принтере (офсетная бумага 80 г/м2):

Формат Цветность Тираж/Цена (за 1 шт.) 1–50 шт. 51–100 шт. от 101 шт. А5 4+0 13,00 11,00 8,00 4+4 24,00 20,00 14,00 А4 4+0 25,00 20,00 15,00 4+4 47,00 37,00 27,00 А3 4+0 50,00 40,00 30,00 4+4 95,00 75,00 55,00

Широкоформатная печать:

Материал Ед. изм. Цена Баннерная ткань, Китай, 280 г/м2 1 м2 450,00 Постерная бумага 300,00 Пленка самоклеящаяся 650,00

Сдача в аренду рекламных мест (биллборды, брандмауэры и т. д.) – от 1000 рублей за 1 кв. м.

Монтаж/демонтаж агитационного материала (баннеры, растяжки и пр.) – от 350 рублей за 1 кв. м.

Дизайнерские услуги – от 1500 рублей.

При отсутствии в прайс-листе требуемой позиции или при наличии дополнительных параметров изготовления, стоимость заказа рассчитывается индивидуально. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.

ИП Попов Антон Александрович, ИНН 182800081380

тел.: +7 (34145) 5-33-39, e-mail: office@bigstudio.ru