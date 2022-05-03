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Председатель Следственного комитета обнародовал список подозреваемых в военных преступлениях на Донбассе и Украине

10:28, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
Председатель Следственного комитета обнародовал список подозреваемых в военных преступлениях на Донбассе и Украине
10:28, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
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#Донбасс\n#Украина\n#Следственный комитет\n#преступления\n#спецоперация\n#уголовная ответственность
Фото: vk.com/sledcomru
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Из 287 фигурантов уголовных дел почти половине предъявили обвинения.

Москва. Глава СК России Александр Бастрыкин назвал имена обвиняемых в военных преступлениях в ДНР, ЛНР и Украине. Уголовные дела заведены на 287 человек. Об этом глава Следственного комитета рассказал в интервью каналу RT.

Среди подозреваемых высшие должностные лица и командиры подразделений силовых ведомств, а также вооруженных националистических формирований. Почти половине из них уже выдвинуто обвинение.

По словам Бастрыкина, в числе обвиняемых бывший глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, замминистра внутренних дел Антон Геращенко, бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители министра обороны Иван Руснак, Игорь Павловский, Олег Шевчук, Александр Дублян, командиры отдельных частей ВСУ и бойцы нацбатальонов.

«Основная масса преступлений украинских силовиков — это обстрелы мирного населения из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, миномётов, стрелкового оружия», — подчеркнул председатель Следственного комитета.

По заявлению Бастрыкина, все вышеперечисленное с точки зрения закона расценивается «как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещенных средств и методов и даже как геноцид».

10:28, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
327
0
#Донбасс\n#Украина\n#Следственный комитет\n#преступления\n#спецоперация\n#уголовная ответственность