Председатель Следственного комитета обнародовал список подозреваемых в военных преступлениях на Донбассе и Украине

Москва. Глава СК России Александр Бастрыкин назвал имена обвиняемых в военных преступлениях в ДНР, ЛНР и Украине. Уголовные дела заведены на 287 человек. Об этом глава Следственного комитета рассказал в интервью каналу RT.

Среди подозреваемых высшие должностные лица и командиры подразделений силовых ведомств, а также вооруженных националистических формирований. Почти половине из них уже выдвинуто обвинение.

По словам Бастрыкина, в числе обвиняемых бывший глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, замминистра внутренних дел Антон Геращенко, бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители министра обороны Иван Руснак, Игорь Павловский, Олег Шевчук, Александр Дублян, командиры отдельных частей ВСУ и бойцы нацбатальонов.

«Основная масса преступлений украинских силовиков — это обстрелы мирного населения из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, миномётов, стрелкового оружия», — подчеркнул председатель Следственного комитета.

По заявлению Бастрыкина, все вышеперечисленное с точки зрения закона расценивается «как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещенных средств и методов и даже как геноцид».