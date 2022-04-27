В Минсельхозе Удмуртии рассказали о применении технической конопли

Ижевск. Удмуртия. Коноплю в Удмуртии используют для изготовления различных изделий. Об этом «Сусанину» рассказали в Минсельхозе Удмуртской Республики.

Так, конопля является хорошим материалом для применения её в промышленных целях. Для этого используют техническую коноплю — от медицинской она отличается содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК). Например, некоторые сорта имеют ТГК в составе менее 0,06%. Для сравнения: определённые сорта могут содержать более 5%, и оказать психоактивное воздействие на человека.

На 2021 год площадь посева технической конопли в Удмуртии составила 10 га, а урожайность — 60 центнеров, что равняется 300-400 кг масла.

Применяется такая растительность, например, в пищевой сфере.

Семена конопли содержат 30-38% жирного масла. Их используют для изготовления масел и муки. Полученные продукты находятся в свободной продаже: масло используют в медицине и еде, муку — в пище, в том числе для животных. Однако перед применением лучше проконсультироваться со специалистами.

Из стебля технической конопли получают волокна, а их используют для производства кручёных изделий, например, шпагатов, верёвок, канатов, тканей и даже мочалки с щётками.

Костра — одревесневшая часть стеблей, в свою очередь, применяется для удобрений. Кроме того, её могут использовать в качестве подстилки для животных из-за впитывания влаги.