Учхоз «Июльское» в Воткинском районе ликвидируют до конца года

Предприятие будет работать в новом статусе.

Ижевск. Удмуртия. Учхоз «Июльское» в Воткинском районе будет работать в новом статусе. Агропредприятие может стать структурным подразделением ИжГСХА. Об этом рассказала заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

Напомним, «Июльское» является учебно-опытной и производственной площадкой Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Здесь проходят практику студенты, проводят исследования магистранты и аспиранты вуза.

С 2012 года «Июльское» в статусе акционерного общества находится в федеральной собственности, владельцем официально является Росимущество.

Ольга Абрамова напомнила, что руководство республики и Минсельхоз с 2018 года делали попытки наладить процесс передачи учхоза в собственность региона.

В 2021 году было объявлено о ликвидации всех учебно-опытных хозяйств как самостоятельных юридических лиц с условием передачи всего имущественного комплекса профильным вузам. Решение коснулось 5 агропредприятий России, в том числе «Июльского». Новым собственником учхоза станет Ижевская сельхозакадемия.

Сейчас предприятие юридически находится в стадии ликвидации. Процедура должна быть завершена до конца 2021 года. Параллельно решается вопрос с имуществом учхоза, которое не используется в производстве. Например, сегодня обузой для хозяйства служит старая пасека.

Задача министерства, руководства сельхозакадемии и нового руководителя – максимально сохранить и развить тот потенциал, который имеет предприятие, - подчеркнула Ольга Абрамова. «Июльское для нас очень важная площадка, это перспективная научная база. Мы должны завершить процесс ликвидации и передать учхоз сельхозакадемии, по максимуму сохранив коллектив, имущество и производственный потенциал предприятия», - резюмировала министр.

Напомним, согласно данным сервиса «Руспрофиль», на момент регистрации акционерного общества уставный капитал «Июльского» составил 208 682 000 руб., а среднесписочная численность сотрудников – 145 человек.