АСПЭК-Лидер, официальный дилер ŠKODA в Удмуртии, объявил комплектации и цены на обновленный KODIAQ

Автомобиль доступен для заказа в комплектациях Active, Ambition и Style, а также в версиях Sportline и L&K.

Ижевск. Удмуртия. Компания ŠKODA представила в Москве обновленную версию внедорожника KODIAQ, который появится у официального дилера в Удмуртии, АСПЭК-Лидер, в четвертом квартале 2021 года.

Новинка будет выпускаться на мощностях завода в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD). Автомобиль доступен для заказа в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях Sportline и L&K, сообщает пресс-служба чешской марки.

Моторная гамма для модели включает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. в сочетании с коробками передач МКП-6, DSG-6 или DSG-7, с передним или полным приводом.

Стартовая цена новинки составляет от 1 961 000 рублей.

Уже в базовой комплектации Active обновленный ŠKODA KODIAQ получил светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, легкосплавные диски Mitykas 17 дюймов, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot.

Новый перечень стандартного оборудования версии Ambition (от 2 242 000 рублей) предусматривает передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, датчик освещенности, задние светодиодные фонари с динамическими указатели поворота и приветственной анимацией, а также 18-дюймовые колесные диски Elbrus. Начиная с Ambition покупателям впервые доступны инновационные полностью светодиодные матричные фары.

Старшая комплектация Style (от 2 425 000 рублей) внешне отличается легкосплавными дисками Triton диаметров 18 дюймов, серебристыми рейлингами на крыше, а также дополнительным хромом в отделке. Список базового оснащения включает матричные адаптивные светодиодные фары, передние светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, омыватели фар высокого давления и наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением.

С момента своего дебюта на российском рынке в 2017 году ŠKODA KODIAQ стал безусловным фаворитом для многих семей и положил начало успешной кампании по расширению модельного ряда в сегменте SUV. А обновленный ŠKODA KODIAQ не только изменился внешне, но и стал более технологически совершенным. Надежный внедорожник способен превратить каждую семейную поездку в увлекательное путешествие. Большим семьям идеально подойдет семиместная версия, а любители приключений смогут преодолеть любое бездорожье благодаря полному приводу.

«Обновленный ŠKODA KODIAQ, на мой взгляд, это цена, качество, объем, хорошая эргономика, отличная функциональность, широкий список полезных опций и многое другое», – отметила руководитель отдела продаж ООО «АСПЭК-Лидер» Марина Серебрякова.

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