IT-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в Удмуртии

В республике для ее развития проводят обмен опытом между профессионалами и увеличивают кадровые ресурсы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжает активно развиваться IT-отрасль. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

18 сентября в Ижевске прошла четвертая технологическая конференция UIC Dev. Она проводилась для разработчиков, управленцев, аналитиков, дизайнеров и других профессионалов в области интернет-технологий.

На мероприятии как в онлайн, так и офлайн формате присутствовали более 700 участников.

По словам первого заместителя председателя правительства Удмуртии Константина Сунцова, в настоящее время IT-отрасль является одной из самых быстрорастущих и системно растущих отраслей в регионе. За 2021 год оборот компаний в этой сфере вырос почти на 12%, а увеличение кадровых ресурсов еще больше способствует дальнейшему росту. К примеру, количество бюджетных мест на IT-специальностях в вузах Удмуртии увеличилось на 39%, как и вырос проходной балл на 14%.

Также в развитии IT-сферы помогает регулярный обмен опытом. Для этого перед участниками конференции выступили 36 экспертов со всей России — ведущие разработчики, руководители проектов, дизайнеры и креативщики.

Гости мероприятия могли посетить 6 тематических потоков: бэкенд, фронтенд, дизайн, менеджмент, информационная безопасность и цифровой маркетинг.