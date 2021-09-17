Старт выборов в Удмуртии, сокращение пьянства среди россиян и секретное завещание британского принца: новости к этому часу

Что обсуждали в республике, стране и мире в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. До начала выходных остался последний рывок. Надеемся, что конец рабочей недели будет плодотворным для всех. А пока посмотрим, что обсуждали в СМИ и социальных сетях со вчерашнего вечера.

Процесс пошел

В Удмуртии стартовали выборы в Государственную думу VIII созыва. 17 сентября в 08:00 в республике открылись избирательные участки. Голосование продлится до 20:00 19 сентября.

Как сообщил глава ЦИК Удмуртии Вениамин Соломенников, в городах и районах республики работает 34 территориальных и 1 156 участковых избирательных комиссий. В них трудится более 11 тыс. человек.

За прозрачностью выборов в Госдуму в Удмуртии будут следить 3 678 наблюдателей. Именно такое число своих представителей заявили политические объединения, кандидаты и общественные организации.

Напомним, в выборах в нижнюю палату российского парламента участвуют 14 партий. В Удмуртии по одномандатным округам за депутатское кресло борются 20 кандидатов.

За честь страны

Ижевская спортсменка выступит на первенстве мира по волейболу. Оксана Швыдкая сыграет в составе молодежной сборной России.

Как сообщает федерация волейбола Удмуртской Республики, мировое первенство среди девушек в возрасте до 18 лет пройдет в Мексике, игры пройдут с 20 по 30 сентября.

Добавим, первым спортивным наставником Оксаны является заслуженный тренер России, преподаватель ижевской ДЮСШ «Созвездие» Галина Удалова.

Пьянству – бой!

В России снизилась смертность от случайных отравлений алкоголем. С 2008 по 2020 год этот показатель уменьшился на 60%. Как пишет «Интерфакс», об этом глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

По словам Мурашко, потребление алкоголя в стране за тот же период сократилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Министр назвал это результатом государственной политики по профилактике алкоголизма и снижению масштабов потребления спиртного.

«Изменение отношения общества к алкоголю - длительный процесс, но наш пример показывает, что это возможно», - заявил руководитель Минздрава.

Секретное завещание

Последнее волеизъявление покойного супруга королевы Великобритании Елизаветы II засекретили на 90 лет. По решению суда завещание принца Филиппа будет храниться запечатанным для «поддержания достоинства» вдовы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на BBC.

Согласно традиции, завещания членов королевской семьи запечатываются на неопределенное время, однако в случае принца Филиппа судья установил минимальный срок секретности. Через 90 лет королевский двор сможет ознакомиться с документом за закрытыми дверями и решить, стоит ли документ обнародовать.

Герцог Эдинбургский Филипп ушел из жизни 9 апреля 2021 года, за 2 месяца до своего 100-летия. С королевой Елизаветой II они были в браке 73 года.