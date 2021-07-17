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Во время раскопок в Шаркане нашли редкий минерал волконскоит

13:14, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
Во время раскопок в Шаркане нашли редкий минерал волконскоит
13:14, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
487
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#поиск
Фото: vk.com/public144732171
487
0

В мире он встречается только в пермском крае, Удмуртии и кировской области.

Шаркан. Удмуртия. Во время раскопок в карьерах Киварского поселения нашли редкий минерал волконскоит. Об этом сообщает газета “Вестник” Шарканского района в социальной сети “ВКонтакте”. 

Его отыскали заместитель директора республиканского Фонда развития национального туризма, биолог, путешественник и краевед Александр Кондратьев с учителем географии Ниж-Киварской школы Алевтиной Хохряковой. 

Минерал открыли в 1830 году около деревни Ефимята на правом берегу реки Кама, где сейчас находится Воткинское водохранилище. Волконскоит имеет зеленый с оттенками до черного цвет. Найти его можно только в пермском крае, Удмуртии и кировской области.

13:14, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
487
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#поиск