Во время раскопок в Шаркане нашли редкий минерал волконскоит

В мире он встречается только в пермском крае, Удмуртии и кировской области.

Шаркан. Удмуртия. Во время раскопок в карьерах Киварского поселения нашли редкий минерал волконскоит. Об этом сообщает газета “Вестник” Шарканского района в социальной сети “ВКонтакте”.

Его отыскали заместитель директора республиканского Фонда развития национального туризма, биолог, путешественник и краевед Александр Кондратьев с учителем географии Ниж-Киварской школы Алевтиной Хохряковой.

Минерал открыли в 1830 году около деревни Ефимята на правом берегу реки Кама, где сейчас находится Воткинское водохранилище. Волконскоит имеет зеленый с оттенками до черного цвет. Найти его можно только в пермском крае, Удмуртии и кировской области.