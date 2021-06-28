Игрок хоккейной команды «Можга-STARS» Анатолий Панфилов и его невеста Кристина заключили брак на льду «Можга-Арены».

Можга. Удмуртия. В Можге сыграли «ледовую» свадьбу. Игрок городской хоккейной команды и его невеста заключили брак на ледовой арене «Можга». Об этом пишет пресс-служба администрации города на официальной странице муниципалитета в сети «ВКонтакте».

Начало этой истории, за которой следил весь город, было красивым. 16 мая 21-й номер команды «Можга- STARS» Анатолий Панфилов прямо во время матча к удивлению и восторгу болельщиков сделал предложение руки и сердца своей избраннице Кристине. На глазах сотен зрителей девушка сказала «да».

Сюрприз для будущей невесты Панфилов обдумывал недолго, решение принял буквально за два дня до того, как вручить кольцо. По словам Анатолия, для Кристины это было полной неожиданностью: «Она приехала ко мне на матч за 120 километров в 9 утра, даже не успела мою игру посмотреть, и ей сразу сделали предложение», - рассказал хоккеист.

Спустя почти полтора месяца ледовый дворец стал дворцом бракосочетаний. 25 июня на площадке «Можга-Арены» прошла торжественная церемония заключения союза Анатолия и Кристины.

Выездная регистрация брака – обычная практика, однако соединять любящие сердца на спортивном льду начальнику отдела ЗАГС администрации Можги Светлане Грачевой еще не приходилось: «Когда молодой человек, прекрасный хоккеист и просто симпатичный парень сделал предложение на ледовой арене, это вызвало такой резонанс в городе, что мы подумали: а почему бы нам не организовать им регистрацию прямо на льду? Учитывая погодные условия, мы нашли самый мощный кондиционер в городе!»