«Ижавиа» оштрафовали на 110 тысяч рублей за отсутствие медосмотра у части сотрудников

Положенный медосмотр не прошли 130 работников.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Гострудинспекция привлекла АО «Ижавиа» к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике.

Трудовоеи законодательство предусматривает, что сотрудники предприятия со стажем работы во вредных или опасных условиях труда более 5 лет должны периодически проходить осмотр в центре профпатологии.

Гострудинспекция выявила, что это условие не было выполнено в отношении 130 работников. АО «Ижавиа» выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

В настоящий момент несоблюдение правил исправлено. Все 130 сотрудников прошли медосмотр.

За допущенные нарушения АО «Ижавиа» заплатит штраф 110 тыс. рублей.