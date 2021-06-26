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«Ижавиа» оштрафовали на 110 тысяч рублей за отсутствие медосмотра у части сотрудников

16:47, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
«Ижавиа» оштрафовали на 110 тысяч рублей за отсутствие медосмотра у части сотрудников
16:47, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
221
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#административная ответственность\n#сотрудники\n#медицина\n#штрафы
Фото: arzik2
221
0

Положенный медосмотр не прошли 130 работников.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Гострудинспекция привлекла АО «Ижавиа» к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике.  

Трудовоеи законодательство предусматривает, что сотрудники предприятия со стажем работы во вредных или опасных условиях труда более 5 лет должны периодически проходить осмотр в центре профпатологии. 

Гострудинспекция выявила, что это условие не было выполнено в отношении 130 работников. АО «Ижавиа» выдали предписание об устранении выявленных нарушений. 

В настоящий момент несоблюдение правил исправлено. Все 130 сотрудников прошли медосмотр. 

За допущенные нарушения АО «Ижавиа» заплатит штраф 110 тыс. рублей. 

16:47, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
221
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#административная ответственность\n#сотрудники\n#медицина\n#штрафы