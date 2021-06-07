Народная Миссис Россия из Удмуртии, гонорар Бузовой и новая наследница британской короны

Светская хроника в обзоре событий в республике, России и мире за минувшие выходные.

Ижевск. Удмуртия. Всем хорошей трудовой недели, а утро понедельника начинается со светской хроники.

Народная Миссис России Мира из Удмуртии

Уроженка Удмуртии стала Народной Миссис Россия Мира-2021. По итогам онлайн-голосования участница из Ижевска набрала наибольшее количество голосов. Об этом сообщается на сайте проекта «Mrs World Russia 2021».

4 июня завершился финал Всероссийского конкурса красоты и материнства. Ксения Балобанова, представлявшая Удмуртию, завоевала звание Народной Миссис Россия Мира-2021.

«Моя Россия выбрала меня, - написала Ксения в социальных сетях. - Спасибо организаторам конкурса @mrs_world_russia за все, что произошло!»

Отметим, Ксения Балобанова состоит в браке почти 20 лет, у нее трое детей.

Тайра ищет дом

Тайра отморозила ушки, когда в феврале спасалась от 30-градусного мороза под киоском. Но даже после таких испытаний не перестала быть ласковой и мудрой кошкой. Ушки зажили, а вот хорошего хозяина для Тайры пока не нашлось.

Полмиллиона за историю про Сталина

Почти полмиллиона рублей получит Ольга Бузова за выступление в спектакле об Иосифе Сталине. Постановка «Чудесный грузин» пройдет в Москве на сцене МХАТ имени Горького. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на портал госзакупок.

212 766 рублей Бузовой выплатят за репетиции, 234 044 – за два премьерных выхода.

Спектакль «Чудесный грузин» расскажет о том, как бывший семинарист Иосиф Джугашвили сумел стать советским лидером Сталиным.

Ольга Бузова выступит в роли Беллы Шанталь - брошенной опереточной певицы, которая становится умной и хитрой шпионкой, спасающей молодого Иосифа Сталина.

Наследницу британской короны назвали в честь бабушек

У наследника британского престола родилась дочь. Принц Гарри и Меган Маркл назвали девочку Лилибет Диана. Как пишет «RT», заявление герцога и герцогини Сассекских о рождении ребенка было опубликовано 6 июня.

Отмечается, что Лили была названа в честь своей прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в семье звали Лилибет. Второе имя, Диана, родители выбрали для новорожденной как дань уважения к ее покойной бабушке принцессе Уэльской Диане.