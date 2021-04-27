В Ижевске пройдет благотворительный аукцион в поддержку людей с ментальными нарушениями

А на ярмарке будут представлены работы ребят.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет благотворительный аукцион и ярмарка в поддержку людей с особенностями развития психики и интеллекта. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказала руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртской Республики Елена Мухаметдинова.

Аукцион пройдет 28 апреля в 19:00 в выставочном центре «Галерея». На нем будут выставлены работы как известных художников и керамистов республики, так и жителей, которые пожертвовали свои произведения в поддержку ребят.

Также совместно с аукционом пройдет ярмарка, на которой можно будет купить изделия, изготовленные людьми с ментальными нарушениями в инклюзивных мастерских. С октября 2020 года парни и девушки от 19 до 33 лет лепили и шили поделки специально для этого мероприятия.

Заработанные деньги пойдут на работу и развитие инклюзивных мастерских «Да! Могу!», в которых занимаются люди с особенностями развития психики и интеллекта.