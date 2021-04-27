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В Ижевске пройдет благотворительный аукцион в поддержку людей с ментальными нарушениями

17:15, 27 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске пройдет благотворительный аукцион в поддержку людей с ментальными нарушениями
17:15, 27 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
97
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность\n#аукцион\n#ярмарка\n#инвалиды\n#творчество\n#поделки
Фото: vk.com/ardiudm
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А на ярмарке будут представлены работы ребят.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет благотворительный аукцион и ярмарка в поддержку людей с особенностями развития психики и интеллекта. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказала руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртской Республики Елена Мухаметдинова.

Аукцион пройдет 28 апреля в 19:00 в выставочном центре «Галерея». На нем будут выставлены работы как известных художников и керамистов республики, так и жителей, которые пожертвовали свои произведения в поддержку ребят.

Также совместно с аукционом пройдет ярмарка, на которой можно будет купить изделия, изготовленные людьми с ментальными нарушениями в инклюзивных мастерских. С октября 2020 года парни и девушки от 19 до 33 лет лепили и шили поделки специально для этого мероприятия.

Заработанные деньги пойдут на работу и развитие инклюзивных мастерских «Да! Могу!», в которых занимаются люди с особенностями развития психики и интеллекта.

17:15, 27 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
97
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность\n#аукцион\n#ярмарка\n#инвалиды\n#творчество\n#поделки