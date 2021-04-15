Финансовая весна придет в Удмуртию

В Ижевске состоится региональный форум по повышению финансовой грамотности.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут повысить финансовую грамотность. 24 апреля в Ижевске состоится второй региональный форум «Финансовая весна». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Форум «Финансовая весна» станет площадкой, где все желающие смогут получить консультации по вопросам налогообложения, социальной поддержки, защиты прав потребителей и управления личными финансами. Эксперты также расскажет, как выбраться из долговой ямы и как уберечься от мошенников.

Всего на форуме будет работать 15 модулей. Консультации проведут сотрудники Национального банка Удмуртской Республики, представители региональных министерств, налоговой службы, Роспотребнадзора, специалисты финансового рынка и образовательных организаций.

Форум «Финансовая весна» пройдет в учебно-научной библиотеке УдГУ 24 апреля с 11:00 до 17:00. Вход свободный.