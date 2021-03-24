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Строительство завода по производству полиэтилена в Камбарке планируют начать в 2023 году

14:30, 24 марта, 2021
Анна Торхова
Строительство завода по производству полиэтилена в Камбарке планируют начать в 2023 году
14:30, 24 марта, 2021
Анна Торхова
336
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#Камбарка\n#Удмуртия\n#завод\n#нефть\n#Hyundai
Фото: pixabay.com
336
0

Предприятие даст региону 1 тыс. рабочих мест.

Камбарка. Удмуртия. Строительство завода по производству полиэтилена в Камбарке могут начать в 2023 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности Удмуртии Виктора Лашкарева.
По его словам, проектные работы запланированы на 2021-2022 годы. 
Как написал министр на своей странице в соцсети «ВКонтакте», генподрядчиком строительства завода станет южнокорейская компания «Hyundai Engineering Co. Ltd». Мощность предприятия будет достигать 2 млн тонн сырья в год. На реализацию проекта по переработке нефтяного сырья и производству полиэтилена, полипропилена, ароматических углеводородов и продуктов их глубокой переработки планируется направить свыше 188 млрд рублей инвестиций. Завод даст республике 1 тыс. новых рабочих мест.
Напомним, что инвестором является ООО «Удмуртская нефтехимическая компания».
14:30, 24 марта, 2021
Анна Торхова
336
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#завод\n#нефть\n#Hyundai