Строительство завода по производству полиэтилена в Камбарке планируют начать в 2023 году

Предприятие даст региону 1 тыс. рабочих мест.
Камбарка. Удмуртия. Строительство завода по производству полиэтилена в Камбарке могут начать в 2023 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности Удмуртии Виктора Лашкарева.
По его словам, проектные работы запланированы на 2021-2022 годы.
Как написал министр на своей странице в соцсети «ВКонтакте», генподрядчиком строительства завода станет южнокорейская компания «Hyundai Engineering Co. Ltd». Мощность предприятия будет достигать 2 млн тонн сырья в год. На реализацию проекта по переработке нефтяного сырья и производству полиэтилена, полипропилена, ароматических углеводородов и продуктов их глубокой переработки планируется направить свыше 188 млрд рублей инвестиций. Завод даст республике 1 тыс. новых рабочих мест.
Напомним, что инвестором является ООО «Удмуртская нефтехимическая компания».