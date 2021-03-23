Жильцы многоквартирных домов Удмуртии смогут сами устанавливать график уборки подъездов

Роспотребнадзор назвал требование ежедневного мытья лестниц и коридоров «технической неточностью».

Ижевск. Удмуртия. Роспотребнадзор признал требование к управляющим компаниям ежедневно проводить влажную уборку мест общего пользования в многоквартирных домах «технической неточностью» и обещал эту норму пересмотреть. Об этом сообщил председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», член Общественной палаты России Александр Евсеев.

Напомним, с 1 марта вступили в силу обновленные правила содержания общего имущества в многоквартирных домах. Согласно новым требованиям, управляющие компании обязаны не реже 1 раза в месяц чистить, мыть и дезинфицировать мусоропровод. А также проводить каждый день во всех подъездах, с первого по последний этаж, влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. По мнению руководителей ТСЖ и управляющих компаний, это приведет к значительному росту стоимости содержания жилья. Александр Евсеев отметил, что далеко не всем собственникам нужна такая периодичность. Например, незачем мыть площадку и коридор девятого этажа ежедневно, если по ним проходят 2-3 человека в сутки.

Общественность Удмуртии и других регионов обращалась по этому вопросу в Роспотребнадзор, Минюст и Генпрокуратуру. 15 марта Роспотребнадзор выпустил документ, в котором признал, что подобное требование – это «техническая неточность». Периодичность проведения уборки в доме должна определяться самими собственниками.

«Мы рады, что были услышаны, и на мнение жителей многоквартирных домов обратили внимание», – сказал Александр Евсеев. Он добавил, что жильцы самостоятельно могут устанавливать любую периодичность влажной уборки и других услуг. Для этого им нужно обратиться в свою управляющую организацию с просьбой провести расчеты и пересмотреть договор управления. Затем поставить вопрос на голосование общего собрания собственников.