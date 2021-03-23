Трупы истощенных кабанов нашли в Воткинском районе Удмуртии

Ветеринары взяли биоматериалы для проверки на АЧС.

Воткинск. Удмуртия. Истощенных кабанов нашли в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртской Республики.

Трупы диких животных обнаружили в лесу, недалеко от деревни Осиновка. Специалисты отобрали материал для исследования, чтобы исключить опасные заболевания, в том числе и африканскую чуму свиней. Возбудитель не выявили. Место, где лежали кабаны, продезинфицировали, а сами трупы сожгли.

Сообщается, что причиной смерти животных стало истощение.

Напомним, в конце 2020 года в южных районах республики вводили режим повышенной готовности из-за приближения очагов АЧС. У деревни в Татарстане были найдены 12 павших кабанов, которые погибли от чумы.

В феврале в одном из магазинов Удмуртии нашли паштет с геномом вируса АЧС, а позднее и в ростовской колбасе.