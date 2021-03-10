В Ижевске появился еще один пункт приема ненужной одежды

Собранные вещи после сортировки передаются малообеспеченным людям.

Ижевск. Удмуртия. Фонд «Благодарю» поставил новый бокс для сбора ненужной одежды в ТЦ «Кит» в Ижевске. Как сообщили в организации, после сортировки эти вещи отдадут наиболее уязвимым слоям населения: пенсионерам, людям с низким доходом, детям без родителей, многодетным семьям.

Каждый желающий может принять участие в этой благотворительной акции, но обязательно нужно соблюдать правила пользования боксом:

- одежда должна быть чистая, постиранная, без дыр и пятен, пригодная для носки;

- можно передать, обувь, книги, бижутерию, сувениры, посуду, но упаковать безопасно, чтобы они не сломались;

- отдавайте вещи в целых, не рваных, чистых пакетах с крепкими ручками, избегайте тонких мусорных мешков;

- передавая одежду, вы должны быть уверенны, что она вам больше не понадобится, обязательно проверьте карманы и не забывайте ничего ценного;

- не вытряхивайте содержимое из пакета;

- ветошь не принимается.

Кроме бокса в ТЦ «Кит», контейнер находится в ТРК «Петровкий». Также вещи можно сдать в Магазины Добра по адресам: улица Орджоникидзе, 20 и улица Пушкинская, 244.