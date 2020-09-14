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Микросуперконденсаторы из графена могут начать создавать в Удмуртии

17:17, 14 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
Микросуперконденсаторы из графена могут начать создавать в Удмуртии
17:17, 14 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
108
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#наука\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#исследования\n#физика
Фото: pixabay.com
108
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Учёные республики получили президентский грант на свои исследования.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском федеральном исследовательском центре Уральского отделения РАН начались работы по получению миниатюрных батарей с высокой ёмкостью на основе плёнок пористого графена. Об этом «Интерфаксу» сообщил старший научный сотрудник центра, кандидат физико-математических наук Константин Михеев.

«Известно, что материалы на основе графена имеют огромный потенциал для использования в гибких и переносных устройствах хранения энергии. Конечно, здесь нас ждёт очень высокая конкуренция, но хочется верить, что у нас получится сделать достойный вклад в этой сфере науки», — сказал Константин Михеев.

Он отметил, что работа ведется в рамках гранта Президентской программы Российского научного фонда. Сам Михеев стал руководителем исследования, направленного на разработку и усовершенствование метода формирования пористого графена, пригодного для производства фотоэлектрических преобразователей и микросуперконденсаторов.

«Графен отличается высокой проводимостью, чрезвычайной прочностью и гибкостью, необычайной теплопроводностью, прозрачностью — это всё лишь потому, что слой графена представляет собой ровный набор атомов, без дефектов», — отметил Михеев.

Он напомнил, что графен широко используют — от гибких экранов до элементов самолётов, и одним из направлений работы с ним стало использование в качестве чернил для принтера.

Учёный подчеркнул, что развитие применения графена замедляло то, что его получение — сложный и дорогостоящий процесс, но в настоящее время для этого выработан очень простой метод, которому учёные Удмуртии нашли оригинальное применение.

«Мы показали, что при падении импульса света в плёнках пористого графена возникает фототок, зависящий от угла падения света на плёнку. При этом скорость «улавливания» этого импульса, то есть быстродействие, измеряется наносекундами (миллиардными долями секунды)! Полученная нами графеновая плёнка способна работать как сенсор, который регистрирует лазерные импульсы в широком диапазоне длин волн», — рассказал Михеев.

Он также подчеркнул, что преимущество «нашего материала» заключается в том, что технология его синтеза суперпростая и дешёвая. По словам Константина Михеева, этот материал может применяться в лазерной технике, опто-технике и научном приборостроении.

17:17, 14 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
108
0
#наука\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#исследования\n#физика

 

 

 


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