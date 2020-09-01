Спасатели советуют закрыть окна и форточки и воздержаться от дальних поездок на личных авто.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ночь на среду и днем 2 сентября. Скорость порывов северо-западного ветра составят 15-18 метров в секунду.

Жителей попросили закрыть окна и форточки и воздержаться от дальних поездок на личных авто. Водителям стоит тщательно выбирать места для парковки, а при движении соблюдать безопасный скоростной режим.