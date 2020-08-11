Гороскоп на 11 августа: слушайте свою интуицию

Отлично посвятить день самообразованию, посещению курсов, школ.

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 11 августа. Луна в Тельце. Такая луна немного притормаживает размах в делах, делает людей более рассудительными, умиротворенными, настроенными на работу и заработок.

Больше хочется заниматься домом, наведением уюта, делами, связанными с недвижимостью. Просыпается чувство прекрасного, желание приукрасить себя.

22-е лунные сутки (с 10.08 23:36 до 11.08 23:51). Символ дня – большой добрый слон, как символ мудрости, разума, силы.

День проницательности, постижения новых знаний, активно проявляются умственные способности, а новые знания легче усваиваются.

Отлично посвятить день самообразованию, посещению курсов, школ. Сегодня есть все шансы понять и выучить гораздо больше, чем за весь лунный месяц. Не нужно сегодня лениться и пассивно проводить день, это негативно отразится на восприятии новой информации, память будет ухудшаться, снизится концентрация на ближайший месяц.

Сегодня как никогда обострена интуиция, слушайте себя, все ответы уже внутри вас, могут прийти новые классные идеи и ответы на насущные вопросы. Постарайтесь уловить сегодня самое важное, ловите знаки, подсказки, откройте глаза шире.

День не лучший для решения очень важных финансовых вопросов, торговли, а вот для привычной рутинной работы и переговоров подойдет отлично.

Сны сегодня приносят новые знания, информацию о решении важных дел, вопросов, отнеситесь к ним внимательно.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat.