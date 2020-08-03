Гороскоп на 3 августа: хорошо бы заняться работой

Ссор и конфликтов лучше избегать.

Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 3 августа, Луна в Водолее. Сегодня лучше не беспокоить высшее руководство и госорганы. А вот при проведении конференций, собраний и совещаний всё пройдет благополучно. Такая Луна прекрасно подходит для творческой и умственной деятельности. Отличный день для самообразования и получения знаний, внедрений новшеств в работу. Также можно осуществлять дела, связанные с недвижимостью и политической деятельностью.

Не забываем про Полнолуние 3 августа в 19:58. Перед ним можно провести энергетическую чистку дома, помыть полы и зеркала водой с солью. Зажечь свечи, благовония. Для знатоков: провести подоконниковый обряд, выложив на ночь на подоконник открытый пустой кошелек, а рядом деньги, которые не будете тратить в течение суток.

14-е лунные сутки (с 21:25 02.08 по 21:56 03.08). Символ дня – Труба, олицетворяющая зов к великому, к постижению своего пути. Энергетический насыщенный день. Время решительных, активных действий, подходит для начала крупных дел, всё начатое в эти сутки с блеском удается.

Не останавливайтесь на достигнутом, идите к цели, несмотря ни на что. Но прислушивайтесь к своему самочувствию, если нужна передышка, возьмите таймаут.

Грусть, тоску, агрессию, плохое настроение стоит отложить на самую дальнюю полку. Психика сегодня перегружена, возможны резкие смены настроения. Если все же вам кто-то подпортил настроение – лучше выплесните негодование в спорт.

Здорово будет удариться в работу. Если давно не получалось начать проект, решить злободневный вопрос – этот день подтолкнет вас. Всё с блеском удастся, потому что энергии много, ее хватит на всех. Доделывать висящие проекты и дела тоже отлично.

В общении могут возникнуть напряженные моменты, высокая эмоциональность вам не друг. Избегайте ссор, конфликтов, не реагируйте на провокации. Если есть возможность, избегайте общения, особенно с теми людьми, кто вам не очень нравится.

Могут обостриться хронические заболевания, головные боли.

Прислушивайтесь к знакам и информации в эти сутки. Она вам пригодится.

Сны сегодня могут указать на пути решения проблем и важных вопросов.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat