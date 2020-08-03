  • $ 73.43 ↓
  • € 87.29 ↓

Гороскоп на 3 августа: хорошо бы заняться работой

09:50, 03 августа, 2020
Гороскоп на 3 августа: хорошо бы заняться работой
09:50, 03 августа, 2020
186
0
#гороскоп\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
186
0

Ссор и конфликтов лучше избегать.

Ижевск.  Удмуртия. Понедельник, 3 августа, Луна в Водолее. Сегодня лучше не беспокоить высшее руководство и госорганы. А вот при проведении конференций, собраний и совещаний всё пройдет благополучно. Такая Луна прекрасно подходит для творческой и умственной деятельности. Отличный день для самообразования и получения знаний, внедрений новшеств в работу. Также можно осуществлять дела, связанные с недвижимостью и политической деятельностью.

Не забываем про Полнолуние 3 августа в 19:58. Перед ним можно провести энергетическую чистку дома, помыть полы и зеркала водой с солью. Зажечь свечи, благовония. Для знатоков: провести подоконниковый обряд, выложив на ночь на подоконник открытый пустой кошелек, а рядом деньги, которые не будете тратить в течение суток.

14-е лунные сутки (с 21:25 02.08 по 21:56 03.08). Символ дня – Труба, олицетворяющая зов к великому, к постижению своего пути. Энергетический насыщенный день. Время решительных, активных действий, подходит для начала крупных дел, всё начатое в эти сутки с блеском удается.

Не останавливайтесь на достигнутом, идите к цели, несмотря ни на что. Но прислушивайтесь к своему самочувствию, если нужна передышка, возьмите таймаут.

Грусть, тоску, агрессию, плохое настроение стоит отложить на самую дальнюю полку. Психика сегодня перегружена, возможны резкие смены настроения. Если все же вам кто-то подпортил настроение – лучше выплесните негодование в спорт.

Здорово будет удариться в работу. Если давно не получалось начать проект, решить злободневный вопрос – этот день подтолкнет вас. Всё с блеском удастся, потому что энергии много, ее хватит на всех. Доделывать висящие проекты и дела тоже отлично.

В общении могут возникнуть напряженные моменты, высокая эмоциональность вам не друг. Избегайте ссор, конфликтов, не реагируйте на провокации. Если есть возможность, избегайте общения, особенно с теми людьми, кто вам не очень нравится.

Могут обостриться хронические заболевания, головные боли.

Прислушивайтесь к знакам и информации в эти сутки. Она вам пригодится.

Сны сегодня могут указать на пути решения проблем и важных вопросов.

 

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat

09:50, 03 августа, 2020
186
0
#гороскоп\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фото и видео грозовой тучи

16:50, 01 августа, 2020
4174

Двое детей остались сиротами после массовой аварии в Удмуртии

4135
16:50, 27 июля, 2020

Угроза подъема воды в реке Иж в Ижевске, состояние здоровья Владимира Путина и номинанты на «Эмми-2020»: что произошло минувшей ночью

2902
08:05, 29 июля, 2020

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Ижевска Михаила Тарасова

2599
09:30, 29 июля, 2020

Археологическая находка: в Удмуртии обнаружили фрагмент древнего надгробия

2244
14:05, 28 июля, 2020

Эксперты назвали еще 2 страны, в которые скоро смогут летать россияне

15:53, 27 июля, 2020
3957

Ученый предупредил о кратковременности иммунитета у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме

2633
16:39, 29 июля, 2020

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью

2546
16:55, 28 июля, 2020

Своих не бросаем: об эвакуации граждан России из-за рубежа в период пандемии COVID-19 сняли документальный фильм

1353
16:42, 31 июля, 2020

Российские туристы после самоизоляции стали агрессивнее, отмечают жители курортных городов

1351
11:22, 29 июля, 2020

На Аляске морская выдра спалась от косатки в лодке с людьми

12:20, 30 июля, 2020
1391

В Британии кладоискатели нашли редкое сокровище эпохи викингов

1322
18:10, 29 июля, 2020

СМИ рассказали о задержании под Минском более 30 боевиков иностранной ЧВК

1199
15:43, 29 июля, 2020

В странах Европы готовятся к встрече второй волны коронавируса

1150
11:39, 28 июля, 2020

Менее тысячи мусульман получили в этом году разрешение совершить хадж

1120
12:41, 28 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
3733

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
4158

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
4718

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
4427

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4656

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
11008

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9537

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7145

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
14090

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12698

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12694

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
19427