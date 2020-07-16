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Гороскоп на 16 июля: дела удаются, если верить в себя и успех

09:04, 16 июля, 2020
Гороскоп на 16 июля: дела удаются, если верить в себя и успех
09:04, 16 июля, 2020
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#гороскоп\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Если уверенности нет, лучше отложить их.

Ижевск. Удмуртия. Четверг, 16 июля. Луна в Близнецах. Время коммуникаций, переговоров. Такая Луна не дает сконцентрироваться на тяжелой и кропотливой работе. Но повышенная интеллектуальная активность в любом случае должна помочь, особенно в тех отраслях, которые связаны с быстрым принятием решений, с получением информации. Хорошее время, чтобы писать статьи, дипломы.

Большая вероятность, что вы будете перескакивать с одного дела на другое, не доводя их до конца, поэтому приложите усилие для концентрации.

Благоприятный аспект Луны и Сатурна дает сегодня здравомыслие, обостренное чувство долга, благоразумие. На высоком уровне способность к организации. Работа построена на основе ранее усвоенных привычек и знаний.

Четверг – день под покровительством Юпитера. Обостряется интуиция, которая позволит отличить друзей от недоброжелателей. Удаются дела, нужно только верить в себя и в успех. Но если уверенности нет, то лучше отложить дела на потом.

25-е лунные сутки (с 01:47 16.07 по 02:09 17.07).

Символ дня – Черепаха. День пассивности, лучше провести его в покое и одиночестве, если это возможно. Завершайте начатые дела. Не торопитесь, всё делайте не спеша, иначе не избежать срывов. Берегите себя от взвинченных людей. Сегодня интуиция работает на вас, возможны озарения, лучшее понимание людей и ситуации. Принимая решения, посмотрите вглубь себя, воспользуйтесь мудростью. Сегодняшние совпадения – не просто совпадения, а знаки. Хороший день для финансовой и судебной деятельности.

Будьте внимательные к близким. Укрепите свой организм.

Сегодня могут присниться плохие сны, не стоит им верить.

 

Ясного дня!

Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat

09:04, 16 июля, 2020
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#гороскоп\n#Удмуртия

 

 

 


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