Для самых маленьких жителей Воткинска построили сразу трое яслей

В них имеются физкультурный зал, медицинский блок, уютные спальни, игровые комнаты, современный пищеблок.



Воткинск. Удмуртия. Сразу трое яслей открылись в Воткинске. Торжественная церемония приемки объектов состоялась в пятницу, 14 февраля, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В новые дошкольные учреждения будут водить своих малышей родители в центральном районе – на улице Кирова, а также в микрорайоне Конанка, на улице Светлой. Каждые новые ясли построены по типовому проекту и рассчитаны на 80 мест. В них имеются физкультурный зал, медицинский блок, уютные спальни, игровые комнаты, современный пищеблок.

Всего в очереди на путевки для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в Воткинске стояло 1778 семей. Благодаря открытию новых учреждений, эта очередь сократилась сразу на 240 мест. Весной в городе сдадут в эксплуатацию еще одни ясли на улице Школьной, также на 80 детей.

В пресс-службе Минобрнауки Удмуртии добавили, что в 2021 году на родине П. И. Чайковского построят еще одни ясли на улице Кварсинской.

В городской администрации также отметили, что благодаря открытию трех новых дошкольных учреждений в Воткинске появилось более 70 рабочих мест.