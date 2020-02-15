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Для самых маленьких жителей Воткинска построили сразу трое яслей

10:29, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Для самых маленьких жителей Воткинска построили сразу трое яслей
10:29, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
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#дети\n#семья\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#Минобрнауки\n#дошкольное образование
Фото: udmedu.ru
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В них имеются физкультурный зал, медицинский блок, уютные спальни, игровые комнаты, современный пищеблок.

Воткинск. Удмуртия. Сразу трое яслей открылись в Воткинске. Торжественная церемония приемки объектов состоялась в пятницу, 14 февраля, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В новые дошкольные учреждения будут водить своих малышей родители в центральном районе – на улице Кирова, а также в микрорайоне Конанка, на улице Светлой. Каждые новые ясли построены по типовому проекту и рассчитаны на 80 мест. В них имеются физкультурный зал, медицинский блок, уютные спальни, игровые комнаты, современный пищеблок.

Всего в очереди на путевки для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в Воткинске стояло 1778 семей. Благодаря открытию новых учреждений, эта очередь сократилась сразу на 240 мест. Весной в городе сдадут в эксплуатацию еще одни ясли на улице Школьной, также на 80 детей.

В пресс-службе Минобрнауки Удмуртии добавили, что в 2021 году на родине П. И. Чайковского построят еще одни ясли на улице Кварсинской.

В городской администрации также отметили, что благодаря открытию трех новых дошкольных учреждений в Воткинске появилось более 70 рабочих мест.

 

10:29, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
110
0
#дети\n#семья\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#Минобрнауки\n#дошкольное образование

 

 

 


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