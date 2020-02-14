Итоги дня: продление поезда от Балезино до Глазова, приезд скрипки Моцарта и запрет на пластиковые пакеты в Удмуртии

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов «Сусанина».
Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 14 февраля, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что пригородный поезд Ижевск — Балезино будет ходить до Глазова. Курсировать на маршруте будут рельсовые автобусы серии РА-3 в два вагона.
Береги природу:
Запретить в Удмуртии целлофановые пакеты предложили в Молодёжном парламенте республики. Парламентарии также выступили за отказ от одноразовой посуды.
Долг красен:
Госдолг Удмуртии за месяц вырос на 3,5 млрд рублей. На 1 февраля 2020 года он составляет 49,542 млрд рублей.
Гении музыки:
Скрипку Вольфганга Амадея Моцарта привезут в Воткинск на 180-летний юбилей Петра Ильича Чайковского. В Россию этот инструмент прибудет впервые.
И о погоде:
В выходные в Удмуртии ожидается снег. Температура воздуха останется без изменений.