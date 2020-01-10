Итоги дня: танцующие дети в храме Удмуртии, возвращение перехода в Ижевске и погода на выходные

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 10 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что грузовые поезда длиной в сто вагонов начали ходить через Балезино. В 2020 году продолжится комплексная реконструкция станции.

Стены падение:

Часть стены жилого дома обвалилась в Сарапуле. Прокуратура республики начала проверку по этому факту.

Дети в храме:

Детский спектакль с танцами в храме Удмуртии вызвал волну возмущения части прихожан. В Ижевской епархии ответили на подобные комментарии.

Город для людей:

На месте ликвидированной «зебры» на улице Максима Горького в Ижевске может появиться светофор. Глава города решил внять возмущению жителей.

Снег и тепло:

Тёплая погода сохранится в Удмуртии в выходные. К понедельнику прогнозируют потепление до 0 градусов Цельсия и обильные снегопады.