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Итоги дня: танцующие дети в храме Удмуртии, возвращение перехода в Ижевске и погода на выходные

18:00, 10 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: танцующие дети в храме Удмуртии, возвращение перехода в Ижевске и погода на выходные
18:00, 10 января, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: uva-hram.cerkov.ru
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Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 10 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что грузовые поезда длиной в сто вагонов начали ходить через Балезино. В 2020 году продолжится комплексная реконструкция станции.

  

Стены падение:

Часть стены жилого дома обвалилась в Сарапуле. Прокуратура республики начала проверку по этому факту.

 

Дети в храме:

Детский спектакль с танцами в храме Удмуртии вызвал волну возмущения части прихожан. В Ижевской епархии ответили на подобные комментарии.

 

Город для людей:

На месте ликвидированной «зебры» на улице Максима Горького в Ижевске может появиться светофор. Глава города решил внять возмущению жителей.

 

Снег и тепло:

Тёплая погода сохранится в Удмуртии в выходные. К понедельнику прогнозируют потепление до 0 градусов Цельсия и обильные снегопады.

 

18:00, 10 января, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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