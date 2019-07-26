Регата на Ижевском пруду и возвращение смертной казни в США: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Утро пятницы, 26 июля, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Регата на пруду

В воскресенье, 28 июля, в День ВМФ, впервые на Ижевском пруду состоится Парусная регата. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Старт назначен на 10:00. В акватории пруда 6 яхтсменов города Ижевска сразятся за звание лучшего. Спортсменам предстоит проплыть около 15-20 км.

В 11:00 пройдут традиционные соревнования по гребным гонкам на шестивесельных шлюпках ЯЛ-6 среди спортсменов детского морского центра «Дельфин» и мастеров спорта Ижевска и Удмуртии.

Заплыв состоится в трёх возрастных категориях: до 16 лет, 16-18 лет, 18 и старше. Более 50 спортсменов проплывут дистанцию около 1 км. Стартуют ялы у памятника А.Ф. Дерябину, финиш — напротив Монумента Дружбы народов.

Охота с луком

В России разрешили охоту с луком и стрелами. Об этом сообщила Газета.ру

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами. Документ приравнивает луки к стрелковым метательным оружиям.

Отмечается, что охотники, которые намереваются использовать данный вид средства, должны обладать специальными физическими навыками и умениями.

Смертная казнь

Федеральные власти США планируют возобновить смертные казни после долгого перерыва. Об этом 25 июля сообщает The Washington Post, передают «Известия».

В заявлении Минюста США сообщается, что, начиная с 9 декабря 2019 года, планируется казнить пятерых заключённых, приговоренных за убийства к высшей мере наказания. Речь идёт о Дэниеле Ли Льюисе, осуждённом за убийство семьи из трёх человек, Лизмонде Митчелле, приговорённом за убийство 63-летней женщины и её маленькой внучки, Уэсли Ире Пурки (изнасилование и убийство 16-летней и 80-летней женщин), Альфреде Буржуа (убийство двухлетней дочери) и Дастине Ли Хонкене (убийство пяти человек, двое из которых были детьми). Все они на данный момент находятся в камере смертников.

Отметим, что последний смертный приговор американские власти приводили в исполнение в 2003 году. Неофициальный мораторий действовал из-за того, что правила применения смертельных инъекций не были согласованы. Ранее процедура предусматривала применение трех препаратов, теперь же они заменятся одним — пентобарбиталом.

Тюрьмы в стране делятся на штатные и федеральные. Несмотря на перерыв, высшая форма наказания применялась в США в последние годы на уровне властей штатов.

13 июня стало известно, что житель Южной Каролины Тимоти Джонс приговорен к смерти за убийство пятерых детей.