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В Удмуртии планируют застроить санитарно-защитную зону сибиреязвенного захоронения

17:27, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
17:27, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
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#ветеринария\n#Селты\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР
Фото: 18.rospotrebnadzor.ru
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Перед этим зону в Селтинском районе сократят.

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе Удмуртии началось сокращение санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника. В перспективе освобожденное место планируется застроить, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Научные сотрудники центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с районной администрацией на месте определили список мероприятий, которые необходимо провести для сокращения зоны. В этих работах также примет участие ветеринарная служба.

Всего на территории республики находится 101 захоронение животных, которые умерли от сибирской язвы. Примерно треть из них не соответствует ветеринарно-санитарным правилам. Три могильника расположены в зоне жилой застройки.

17:27, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
508
0
#ветеринария\n#Селты\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


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