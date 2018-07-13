В Удмуртии планируют застроить санитарно-защитную зону сибиреязвенного захоронения

Перед этим зону в Селтинском районе сократят.

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе Удмуртии началось сокращение санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника. В перспективе освобожденное место планируется застроить, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Научные сотрудники центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с районной администрацией на месте определили список мероприятий, которые необходимо провести для сокращения зоны. В этих работах также примет участие ветеринарная служба.

Всего на территории республики находится 101 захоронение животных, которые умерли от сибирской язвы. Примерно треть из них не соответствует ветеринарно-санитарным правилам. Три могильника расположены в зоне жилой застройки.