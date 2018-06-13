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Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

16:25, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
16:25, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
1943
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#тепло\n#холод\n#погода в Ижевске\n#дожди
Фото: ИА "Сусанин"
1943
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По предварительным данным, в начале следующей недели в республике потеплеет до 25 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет долгожданное лето. По предварительным данным, в начале следующей недели в республике потеплеет до 25 градусов, сообщила на своей странице в Фейсбуке руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС Алла Шумихина.

По ее словам, с 14 июня в регионе вырастет давление, усилится антициклон с северо-запада, существенных осадков до конца недели не ожидается. Однако вместе с этим за фронтом произойдет очередное поступление холода. В четверг прогнозируется температура не выше 12-17 градусов по Цельсию. Сохранится ветреная погода.

«С субботы ожидается потепление, днем 16 июня прогнозируется 15-20 градусов, в воскресенье и в начале следующей недели по предварительному анализу ожидается до 23-25 градусов в тени», - написала Алла Шумихина.

16:25, 13 июня, 2018
Георгий Поветкин
1943
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#тепло\n#холод\n#погода в Ижевске\n#дожди

 

 

 


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